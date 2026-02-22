ノア２１日の鹿児島・薩摩川内大会で、拳王（４１）がＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）との前哨戦を制し、王座取りへ弾みをつけた。拳王は３月８日横浜武道館大会での挑戦を控えている。この日の大会では征矢学＆大原はじめとトリオを結成し、稲村＆ＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡと６人タッグ戦で激突した。稲村と対峙すると、ダイビングダブルニードロップ、ミドルキックの連射と得意の打撃