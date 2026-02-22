◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子で前回北京五輪から２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は、映画「グレイティスト・ショーマン」から「ＡＭｉｌｌｉｏｎＤｒｅａｍｓ」を披露した。大きな拍手で迎えられリンクに上がると、幅のある２回転半ジャンプ、３回転ループを曲に乗せて跳んでいった。中継放送で解説