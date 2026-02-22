連休中日のきょう22日（日）は春一番が吹き、広い範囲で暖かさのピークになりそうです。西日本から北陸にかけての最高気温は20℃以上が続出するでしょう。中には春を通り越して、初夏のような陽気になる所もありそうです。■南風が気温を押し上げる予想きょう22日（日）は南風が強まり、西〜東日本では春一番が発表される可能性があります。この南風が気温を押し上げ、最高気温は大分で23℃と5月上旬並み・ゴールデンウイークごろ