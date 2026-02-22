■GI・フェブラリーステークス（22日、東京競馬場・ダート1600m）【写真を見る】【競馬・フェブラリーステークス】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！ 本命はダブルハートボンド東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・フェブラリーステークスをデータをもとにズバリ予想。2026年もここからGIが開幕する。昨年は、JRA平地GIとして初となる「女性騎手によるGI勝利」と、歴史的な一戦となった。