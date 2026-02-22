■第109回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走第18回アジアクロスカントリー選手権大会（21日、福岡・海の中道海浜公園）9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催男子シニア10?では東京世界陸上男子3000m障害で8位入賞の三浦龍司（23、SUBARU）が出場し、29分20秒で優勝。昨年の日本選手権に続き2連覇を達成、さらにアジアの頂点に立った。レース前のア