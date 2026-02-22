陸上女子800ｍの日本記録保持者、久保凛（18、東大阪大敬愛高）が21日、高校を卒業した。【写真を見る】久保凛、卒業式当日も朝4時50分から「10キロ走りました（笑）」2回の日本記録など「大切な高校3年間」春からは実業団の強豪・積水化学に入社し、男子800mの元日本記録保持者である横田真人氏が代表を務めるトラッククラブ「TWOLAPS TRACK CLUB」で高みを目指す久保。式典では女子800mで日本女子初の1分台と2回の日本記録（1分5