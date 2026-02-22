◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子マススタート 準決勝（大会16日目/現地21日）スピードスケート女子マススタート準決勝が行われ、堀川桃香選手が組12位で決勝進出ならず。レース後今大会を振り返りました。大勢の選手が1周約400メートルのリンクを16周滑り、4周通過ごとの中間ポイントと、ゴール順位の最終ポイントの合計で順位を決めるマススタート。準決勝は2組に分かれて各組上位8人が決勝に進