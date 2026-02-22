なかなか出世できない、年下に先を越されたなどの悩みはあるだろうか。産業医で心療内科医の海原純子氏によると、「仕事での評価を性急に求める」人が増えていると言います。産業医として接する中で感じた「出世する人のウラ側」、嫉妬する人が陥る「まさかの落とし穴」、気持ちを立て直す方法について聞きました。（取材・構成／ジャーナリスト笹井恵里子）著者をフォローすると、笹井恵里子さんの最新記事がメールでお届けでき