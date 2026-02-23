韓国の女子バレーボール選手イ・ダヨンの近況が話題だ。【写真】韓国バレー界の“グラマラス美女”イ・ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。猫の絵文字とともに「夏だな」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、自宅の玄関とみられる室内で鏡越しに自撮りをするイ・ダヨンが写っている。顔はスマートフォンに隠れて見えないが、目を引くのはクロップド丈のキャミソールに7分丈のパンツを合わせた