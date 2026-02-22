年をとっても健康でいるには、十分なタンパク質を摂ることが欠かせないが、そのハードルは意外に高い。粗食になりがちな日本の食生活では、意識しないと1日に必要なタンパク質量には届かない。細胞生物学者が、老後の健康を支える理想的な献立と、タンパク質を無理なく摂れる身近な食材を紹介する。※本稿は、千葉大名誉教授・山本啓一『タンパク質とは何か』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編集したものです。毎日分