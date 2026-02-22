「タバコ税を払っているのに差別だ！」――2027年の国際園芸博覧会に向けて「路上喫煙禁止」の全域拡大を検討する横浜市で、愛煙家の悲鳴が聞こえてきます。しかし、実はこの施策は“吸わない人”にもデメリットがあるかもしれません。万博を機に禁煙化した大阪市でも大問題となった「喫煙所不足」。理想と現実がぶつかる、分煙社会の実態を解き明かします。（ノンフィクションライター窪田順生）大阪みたいやん！横浜市で噴出す