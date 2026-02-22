「フリージア賞」（２１日、東京）４１０キロの小柄な牝馬が牡馬相手に奮起した。２番手からレースを進めた２番人気のファムクラジューズ（牝３歳、美浦・黒岩）が、逃げ切りを図ったジャスティンシカゴを力強く差し切って２連勝を飾った。キングは「いいポジションでレースを運び、ペースが速くなってからもギアを上げてもうひと伸びしてくれた。小柄な牝馬だけどファイティングスピリットがあってタフな馬です」と評価した