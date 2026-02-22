【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分）。2月21日の放送では、猫写真集の世界を深掘りした。 ■5万部を超える作品が続々誕生 2月22日は“ニャンニャンニャン”の語呂から「猫の日」となっている。そこで今回は、一度ページを開けば思わず引き込まれる猫写真集の魅力を深掘りしていっ