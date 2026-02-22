パ・リーグ3連覇を目指すソフトバンクは21日、宮崎キャンプの全体練習を午前中で切り上げ、恒例の手締めを行った。小久保裕紀監督（54）は注目される開幕投手について言及。上沢直之（32）、リバン・モイネロ（30）、大関友久（28）の3投手に絞られているもようで、日本ハム時代の19、21年に大役を経験している上沢が最有力とみられる。きょう22日のWBC日本代表戦から始まる対外試合で見定めていく。2026年の開幕投手は本命・