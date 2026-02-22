「すみれＳ」（２１日、阪神）道中５番手のインを追走した６番人気のラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井）が、直線内から馬群をさばいて末脚を伸ばし、先に抜け出したアーレムアレスを力強く差し切ってオープン初Ｖを決めた。岩田望は「リズム良くいい位置で運べました。外を回ると分が悪いと思って内へ。いい反応をしてくれましたね。良馬場でも走れることが分かりましたし、少しずつ力をつけています」と、着実な成長