「あざみ賞」（２１日、小倉）主導権を握った２番人気のアンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作）が、１番人気デルマリシリの追い上げを首差で封じて２勝目を挙げた。騎乗した古川奈穂は「ペースは速いなと思いましたが、最後まで踏ん張ってくれました。いいスピードがあるので、それを生かす競馬ができて良かったです」と笑顔。管理する矢作師は「ペースは速かったですが、いいスピードがありますね」と納得の表情でレースを