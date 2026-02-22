「新馬戦」（２１日、阪神）紅一点の２番人気エイコーンドリーム（牝３歳、父ルヴァンスレーヴ、母エイコーンウィル、栗東・河嶋）が初陣Ｖを飾った。五分のスタートを決めると、二の脚を利かせてスッと３番手へ。４角手前で徐々に進出を開始し、最後は１番人気馬とのたたき合いを頭差で制した。池添は「少し気性は難しいですが、レースでは上手に走れていました。使って良くなるかなという段階でしっかり勝ち切ってくれま