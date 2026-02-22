ファイターズの支配下登録を目指し、国頭の2軍キャンプで奮闘している江別市出身の育成ドラフト1位ルーキー・常谷拓輝選手にここまでの手応えを語ってもらいました。(常谷拓輝選手)「（20日の練習試合で）実戦初ヒットが出たのはホッとしましたが、ただ2塁1塁の状況で、進塁打を打とうとしたんですけど、少し引っ掛けてしまい三遊間を抜ける形だったので個人的に内容はよくありませんでした。しっかり反省して次