シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は開幕から2節を終えた。2試合連続PK負けのファジアーノ岡山は、きょう22日のホーム開幕戦でG大阪と対戦する。木山隆之監督は必勝を期した。ホーム開幕戦は、選手としてプロのキャリアをスタートさせたG大阪が相手になる。昨年は2戦2勝と相性のいい相手だが「そんな数字を出してプレッシャーかけるんだから」と苦笑い。「G大阪は監督が代わって、去年とは別の