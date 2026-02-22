「新馬戦」（２１日、阪神）中団後方を進んだ８番人気のナムラダリア（牝３歳、父インディチャンプ、母ナムラボルテージ、美浦・蛯名利）が、最速上がりで豪快に突き抜けた。原田和は「癖のある馬で厩舎の方と密に情報を交換しながら仕上げてきました。いい状態で使えたし、競馬で走りだせば真面目で砂も嫌がらずに走ってくれました。新馬戦がダートしかなかったのでダートデビューでしたが、軽い走りをする馬なので芝でも可