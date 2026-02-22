シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は開幕から2節を終えた。2試合連続PK負けのファジアーノ岡山は、きょう22日のホーム開幕戦でG大阪と対戦する。山口で育ち、山口でブレークした新加入のFW河野孝汰が14日の広島戦でJ1先発デビューを果たした。「いい形、いい起点になれた部分はあったんですけど、攻撃の選手だからシュートを打てなかったのは反省点。このチームのストロングになる存在になりた