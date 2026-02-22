「ダイヤモンドＳ・Ｇ３」（２１日、東京）ロングスパートで得意のスタミナを生かし切った。２周目の向正面から徐々にポジションを押し上げた１番人気のスティンガーグラスが、５回目の重賞挑戦でついにタイトルを手に入れた。想定されていたとはいえ、１周目の直線から２コーナーにかけては、１Ｆ１３秒台が３度も続く超スローの流れになった。パートナーの豊富なスタミナを知り尽くしたルメールは、ペースがガクンと落ちた