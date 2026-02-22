日本ハムは21日、清宮幸太郎内野手（26）が沖縄県名護市内の病院で検査を受け、「右肘関節炎」と診断されたと発表した。ゲーム復帰まで約3週間の見通しとされたが、経過次第で早まる可能性はある。清宮幸は出場予定だった19日の中日との練習試合（北谷）を欠場。試合前に右肘を負傷したとみられ、名護市内のチーム宿舎にとんぼ返りしていた。この日は別メニュー調整となるも、球場入りした際に本人は「全然、大丈夫です！」と