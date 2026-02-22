「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）重賞初制覇で勢いに乗るロードクロンヌは２１日、東京競馬場に到着した。安部雄一郎厩務員との一問一答は以下の通り。◇◇−輸送は順調。「自然渋滞はありましたが、比較的スムーズに来ることができました」−長距離輸送の影響は。「今まで関東に輸送した時も特に問題はありませんでしたし、基本はおとなしいので、そこまで影響はないと思います。到着してからも落ち