２１日の阪神７Ｒを１番人気のザックザクで制し、北村友一騎手（３９）＝栗東・フリー＝が史上４４人目、現役では２１人目となるＪＲＡ通算１０００勝（うちＧ１・７勝を含む重賞３８勝）を達成した。レース後のセレモニーで北村友は「昨年はダービーを勝たせていただいて、凱旋門賞にもチャレンジさせていただき、中身の濃い一年でした。改めて乗せていただける人がいたから頑張れたと思います」と振り返った。大ケガを乗り越