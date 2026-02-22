ソフトバンクが5月8日からのロッテ3連戦（みずほペイペイドーム）で来場者に配布する「ピンクフルユニホーム」のデザインを発表した。8日はハローキティとのコラボユニホームが配られる。特別ゲストとして登場したキティちゃんと共演した今宮は「可愛い一択ですね」と笑みを浮かべていた。