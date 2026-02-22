「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）シックスペンスは２１日、美浦坂路を軽快に駆け上がって最終調整を終了。国枝翔助手は「落ち着いていて、コントロールも利いて雰囲気はいい」と態勢万全を強調。厩舎にとって最後のＧ１。「重賞を初めて勝たせてもらった馬。厩舎としても勝てて終われれば」と有終Ｖを願って送り出す。