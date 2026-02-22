シーズン移行に伴うJリーグの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」は開幕から2節を終えた。2試合連続PK負けのファジアーノ岡山は、きょう22日のホーム開幕戦でG大阪と対戦する。勝ち点2にとどまっているものの、MF江坂任（あたる、33）が変幻自在のパスワークで攻撃陣を活性化させている。14日の広島戦では豪快ボレーで先制ゴールを挙げた江坂のタクトで、勝ち点3をもぎ取る。（取材・構成千田篤史）今季初勝利に期待は膨