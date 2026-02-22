大阪の街を駆け抜ける「大阪マラソン２０２６」（読売新聞社共催）が２２日、大阪市中心部で行われる。約３万４０００人の市民ランナーが出場する見込みで、コース沿いでパフォーマンスを披露する「ランナー盛上げ隊！」が、沿道の８か所からエールを送る。大阪府庁前を午前９時１５分にスタートし、市中央公会堂や京セラドーム大阪の周辺などを巡り、ゴールの大阪城公園を目指す。多くの人に気軽に参加してもらおうと設けられ