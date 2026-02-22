豪華キャストに潤沢な制作費、そして惜しみなく使われる火薬――。1970年代から1980年代にかけて「刑事ドラマ」は黄金時代を迎え、民放各局は真っ向勝負を繰り広げた。『噂の刑事トミーとマツ』（TBS系）で、トミーこと岡野富夫役で活躍した国広富之に撮影秘話を聞いた（以下、本人談）。※当時の僕は、山口百恵さんと『赤いシリーズ』（TBS系）で共演するなど、大映テレビからは二枚目路線で売っていく俳優として見られていま