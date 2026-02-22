「重要なセーフティネットである高額療養費制度を、将来にわたって堅持していくという観点からおこなうこととしたものです」2月10日、上野賢一郎厚労相は記者会見でこう述べた。2日前の衆院選で、次点に3倍以上の差をつけて当選した上野氏は2025年12月、片山さつき財務相と折衝。2026年8月から段階的に、高額療養費の自己負担の月額上限を引き上げることを合意したのだ。高市自民党の大勝で、そのまま決定する見込みのこの見