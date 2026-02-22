豪華キャストに潤沢な制作費、そして惜しみなく使われる火薬――。1970年代から1980年代にかけて「刑事ドラマ」は黄金時代を迎え、民放各局は真っ向勝負を繰り広げた。『西部警察』（テレビ朝日系）など数々の作品で活躍した加納竜に、撮影秘話を聞いた（以下、本人談）。※『西部警察』の現場はめちゃくちゃ怖かったです。撮影用のセットに、ガソリンが入った袋の下に火薬が仕込まれていて、それがいくつも置いてあるんです。「