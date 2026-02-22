お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。又吉直樹＝テレビ朝日提供『火花』で芥川賞を受賞してから10年が過ぎ、大河ドラマ出演や舞台の脚本制作など、本業以外でも大忙しの又吉。相方･綾部は「ハリウッドスターになる」という夢のため、9年ほど前からアメリカで生活し、現地で結婚も果たした。そんな相方の近況も報告する。大阪で暮らす又吉