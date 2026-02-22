1.入浴の時間を調整する 猫は、嗅覚（ニオイ）で情報収集する動物なので、大好きな飼い主さんのニオイに、強い安心感を抱きます。しかし、嗅ぎ慣れた体のニオイは、外出や入浴によって変わってしまいます。 そこで、「猫ファースト」の猫の日だけは、お風呂に入る時間やタイミングを調整してみてはいかがでしょう。 たとえば、あえて早めに入浴して、シャンプーやボディーソープの香りが薄まる