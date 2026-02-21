冬になると、ウインターレジャーなどで寒冷地へでかけるクルマも増えますが、雪道上でスタックしてしまうドライバーも少なくありません。 しかしスタックから抜け出そうと、不慣れな人が焦ってアクセルを強く踏み込むと、かえって状況が悪化することも。では、雪道でスタックしたらどのように脱出すればよいのでしょうか。 なぜ雪道にはまる？スタックの原因とパターンについて 雪道でクルマが