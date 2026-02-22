ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。今回は、Ｊ１京都の下部組織からトップチームに昇格したＦＷ酒井滉生（こう、１８）をピックアップする。本拠「サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ」（サンガＳ）がある京都・亀岡市出身。６日に開幕した特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」で、地元への恩返しとなるプロ初出場と初ゴールを目指す。京都で生まれ育った酒井が、昨