第９回はオリックス・曽谷龍平投手（２５）。初めて日本代表に選出された２５年３月、同僚の宮城大弥投手（２４）から一発勝負で結果を出せる精神力を学んだ。さらに「割り切り」も覚え、ＷＢＣの大舞台へたどり着いた。宝刀スライダーの進化に触れ、同じ奈良出身のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）と共闘も心待ちにした。（取材・構成＝長田亨）曽谷はＷＢＣ本大会が待ちきれない様子だった。「一番嫌なのは、不完