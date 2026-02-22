女優深田恭子（43）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。自身にまつわる、ネット上のうわさ話について“真相”を語った。番組では、観覧客からの質問に深田が回答。足の大きさが27センチあるという女性が「かわいい靴がなくてつらい」と悩みを打ち明けた。実はネット上では、深田にも「足の大きさが26.5センチある」とのうわさが。深田は「和田アキ子さんと同じサイズだっていう風に