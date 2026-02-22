HOUND DOGのボーカル大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。大物俳優たちとの親交について語った。番組では、大友とメッセンジャー黒田有（56）、NON STYLE井上裕介（45）が、大阪市天王寺区の寺田町周辺でロケ。食事をするうちに、話題は大友の幅広い交友関係に及んだ。大友は「ずっと40年ぐらい行っている、中目黒の焼き肉屋さんがあるんです。そこに、もう亡くなっ