「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われた。会場には世界的俳優のジャッキー・チェンが登場し、騒然となった。パンダのぬいぐるみをもって笑顔を浮かべる様子が場内ビジョンなどで映された。ＳＮＳなどでは「なんでいるのよ？」、「びびった」、「スケート好きなのかな」、「じゃじゃじゃ、ジャッキー・チェン