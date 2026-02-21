〈自宅で見つかったのは血まみれで死んでいる女子中学生…「犯人を知っている」ヤクザの証言を鵜呑みにした『警察の大失態』（昭和61年の冤罪事件）〉から続く「犯人がわかれば刑が軽くなるかもしれない」【写真】この記事の写真を見る（2枚）覚醒剤事件で追い詰められたヤクザ男が差し出したのは、証拠ではなく都合のいい名前だった。アリバイも物証もないまま、無実の青年（前川彰司さん）は凶悪殺人犯に仕立て上げられていく