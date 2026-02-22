元AKB48でタレントの柏木由紀が22日、東海テレビ・フジテレビ系の土ドラ特別企画 『元カレの猫を、預かりまして。』（3月7、14日の2週連続放送、後 11：40）で主演を務めることが発表された。柏木は5年ぶりの演技となる。自身が演技に「向いていないかもしれない」と感じながらも決断に踏み切ったことをコメントで明かした。【場面写真】5年ぶり!?演技に挑む柏木由紀本作は、営業部主任として忙しく働く34歳のバリキャリ女子・