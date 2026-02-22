2月23日、天皇陛下は66歳の誕生日を迎えられる。今から20年前の平成18（2006）年2月、46歳の誕生日にあたり行われた記者会見で、皇太子時代の陛下は、前年の11月に結婚した妹・黒田清子さんや秋篠宮妃紀子さまのご懐妊についてのご感想や、雅子さまと愛子さまへの思いを語られた。平成18（2006）年2月26日放送「皇室ご一家」（第1362回皇太子さま46歳の誕生日）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。