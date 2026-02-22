竹丸への期待は日に日に高まっている(C)産経新聞社ここまでのキャンプは順調そのもの。十分、及第点と言って良いでしょう。巨人のドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸が、開幕ローテーション入りへ好調を持続しています。【動画】見よ、この爆肩！ドラ4の皆川がレーザービームを披露した実際のシーン広島の崇徳高校、城西大学から社会人野球の鷺宮製作所に入社後、大きくステップアップを遂げたサウスポーは、昨秋のドラフト