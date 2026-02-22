グラビアアイドル藍野りな（25）が21日、インスタグラムを更新。黒ランジェリーショットを公開した。黒いランジェリーを身に付け、左腕を上げたショットをアップした。この投稿にフォロワーからは「腕細いね」「美し過ぎるボディライン」「美ワキもめっちゃたまらん」とコメントが寄せられている。藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイ