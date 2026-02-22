◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのフィナーレを飾るエキシビションが行われ、男子で２大会連続銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が「Ｆｒｏｓｔｌｉｎｅ」を披露した。今季エキシビションの曲は、ピアニストの角野隼斗氏が書き下ろしたプログラムをミラノ五輪の舞台で披露。美しい３回転ループ、フリップなどを