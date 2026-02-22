◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２回無死二塁の２打席目は二ゴロに倒れた。初回先頭の１打席目は、カウント１ボール、２ストライクから４球目の９９・６マイル（約１６０・３キロ）の内角直球に反応。詰まらさ