女優の伊原六花（26）が21日、インスタグラムを更新。手乗りミャクミャクショットを公開した。伊原は「おかえり。再会セレモニーでした」とつづり、地面に描かれたミャクミャクと、両手を広げた姿の影を公開した。この投稿に「かわいい」「ミャクミャクのモニュメントに手振ってたの可愛かった！」などのコメントが寄せられた。大阪・関西万博で来場者を出迎えた「ミャクミャク」像2体が、大阪府吹田市の万博記念公園に移設され、