◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿選手がエキシビションで華麗な演技を披露しました。佐藤選手がエキシビションで選んだ曲は『千本桜』。青色にライトアップされたスケートリンクに桜色の衣装を着て登場し、演技冒頭にはトリプルアクセルを着氷。その後も手拍子に乗せて軽快なステップを披露しました。