ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（２０日＝日本時間２１日、パシュート）で銅メダルの佐藤綾乃（ＡＮＡ）が、３度目の大舞台を振り返った。この日のマススタートでは予選１組を首位で通過するも、決勝ではポジション取りに苦戦。１５位に終わり、メダルを逃した。レース後には「自分の力が足りなかったのかなと思うレース。残り３周までずっと外を滑って風を受けていた。残り６００ぐらいで加速して